Luxe amb rodes

Un centenar de cotxes Ferrari i Porsche andorrans, francesos i espanyols celebren aquest cap de setmana la desena edició de la concentració combinant-se per primer cop.

Un centenar de cotxes de luxe recorren aquest cap de setmana les carreteres del país en la desena concentració de Fer­rari i Porsche d’Andorra. Deu anys de trobada, però el primer any en què els vehicles de gamma alta de les dues cases desfilen plegats pel Principat. Després de nou anys celebrant dues concentracions, enguany s’ha apostat per fer una única trobada i limitar la participació a 50 cotxes de Porsche i 50 de Fer­rari, fet que ha provocat que “molts que volien venir no hagin pogut”, segons va destacar l’organitzador, Josep Coma. La majoria de cotxes són vinguts de