Actualitzada 23/09/2017 a les 06:56

L’executiu va aprovar la licitació per adquirir serveis especialitzats en l’àmbit informàtic, de serveis tecnològics per la xarxa i el sistema informàtic de l’administració pública. L’increment en la infraestructura tecnològica que ha experimentat el Govern ha fet necessari adquirir un suport per donar servei a totes les demandes especialitzades de cada departament.