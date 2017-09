Els directors de cada departament decidiran a partir d’ara si les cobren o les recuperen

Els funcionaris no podran escollir com compensaran les hores extraordinàries, si amb la retribució que pertoqui o bé acumulant hores de descans. El Govern va aprovar ahir el decret de modificació del reglament de sistemes de compensació a partir del qual a partir d’ara seran els directors o responsables de cada departament de l’administració qui decidirà com es compensaran les hores extres. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va defensar ahir la mesura com una manera de “racionalitzar l’ús de les hores extres” i millorar el funcionament intern de cada àrea.

A la roda de premsa posterior al consell de ministres, va