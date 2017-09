Rebutgen el macrooperatiu policial i l’actitud del govern espanyol contra el referèndum

Mig miler de persones es van concentrar ahir a la plaça del Poble de la capital per manifestar el seu rebuig a les detencions que va fer ahir la guàrdia civil a treballadors de la Generalitat. A l’acte, que va ser convocat per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) al Principat, hi van assistir tant residents catalans com nacionals. “Soc andorrà i la meva companya és d’origen català i vinc per mostrar la meva solidaritat als catalans i donar-los suport”, va explicar l’Ivan, que creu que el Govern andorrà s’hauria de pronunciar davant l’actuació de l’executiu espanyol. “No demano que triï entre