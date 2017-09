Andorra, al tractat contra la discriminació a l'escola

Actualitzada 20/09/2017 a les 06:45

Enric Revuelta Andorra la Vella

El Govern va aprovar ahir l’acceptació d’Andorra al conveni de la Unesco relatiu a la lluita contra la discriminació en l’àmbit de l’ensenyament, que haurà de ser ratificat pel Consell General. Les principals bases del text són la lluita contra la discriminació en l’àmbit de l’ensenyament i l’adopció de mesures per a la promoció de la igualtat d’oportunitats i de tracte en aquest àmbit. El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, va remarcar que a la pràctica això no comportarà cap canvi en el funcionament intern dels sistemes educatius, ja que les mesures contra la discriminació ja es practiquen a totes les escoles. Jover va explicar que el Govern considera que el model actual d’educació és un dels elements “més preciosos” i que s’ha d’utilitzar com a “marca” del país. També va afegir que l’acceptació del conveni contribueix a reformar aquesta imatge. El text defineix com a discriminació en l’ensenyament tota distinció, exclusió o limitació sobre la base, entre d’altres, de la raça, el color, el sexe o a la llengua.

El tractat relatiu a la lluita contra la discriminació en l’àmbit de l’ensenyament va entrar en vigor l’any 1962. Actualment 103 estats en formen part, entre els quals es troben la majoria de països europeus, com ara Espanya, França i Portugal.