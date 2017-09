El cap de Govern es reunirà aquesta setmana amb alguns dels seus homòlegs iberoamericans

El cap de Govern, Toni Martí, es reunirà amb el president de Colòmbia, Juan Manuel Santos, per aconseguir el seu suport a la candidatura d’Andorra a acollir la Cimera Iberoamericana la tardor del 2020. Martí es troba a Nova York per participar en l’Assemblea General de les Nacions Unides que se celebra durant aquesta setmana, que ha de servir per impulsar la candidatura i refermar les aspiracions del Principat. Si tot va bé, la candidatura es confirmarà durant la celebració de la propera cimera, que es farà a Guatemala la tardor del 2018.

En aquest sentit, el líder de l’executiu es