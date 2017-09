Denuncien que hi ha colles amb membres passius perquè els donin més quotes de tir

Els caçadors de la Federació de Caça i Pesca (Facip) es reuniran dijous al vespre al comú d’Escaldes-Engordany per plantejar-se l’augment de caçadors durant la Setmana de l’isard. En concret, reclamen que els caçadors que hi participin siguin actius. És a dir, que hi prenguin part perquè realment van a caçar i no per gaudir de l’ambient o per omplir les colles per tal que els assignin més anelles i de retruc puguin capturar més animals.

“Si són deu membres a la colla potser els que cacen són sis. Igualment en formen part perquè així opten a obtenir més anelles”, explica