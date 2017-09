El descens de les temperatures va condicionar l’abatiment dels animals

La Setmana de caça de l’isard es va acabar ahir al vespre amb poc més de 100 animals abatuts. Es tracta d’una dada lleugerament superior a la de l’any passat, quan es va capturar un total de 98 camusses. Amb tot, les xifres poden augmentar ja que tal com preveu el reglament, els caçadors tenen fins a 24 hores després del termini per donar l’avís de captura. Els banders tenen previst publicar demà un comunicat amb les dades exactes. Enguany hi havia 569 inscrits a la Setmana de la caça de l’isard repartits en 52 colles mentre que el topall