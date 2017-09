L'afició de pedalar

224 persones participen a la 14a bicicletada que recorre Escaldes-Engordany per obrir els actes de la Setmana de la mobilitat sostenible.

Els participants s’ajustaven els mallots i les sabates abans de començar a pedalar. El pilot, format per 224 corredors de totes les edats, sortia del carrer dels Veedors d’Escaldes-Engordany en la 14a edició de la bicicletada popular, que va servir per obrir els actes sobre la mobilitat sostenible i que s’allargaran fins a la setmana que ve. La xifra de corredors va ser similar a la de l’any passat. Aquest cop, el Sergi i el seu fill petit, el Ian, hi van prendre part per tercera vegada. “És una manera de familiaritzar-se amb els carrers sense cotxes”, va explicar el