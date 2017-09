Judici maratonià per haver agredit, insultat i amenaçat l'exparella

Prop de vuit hores es va allargar una vista oral al Tribunal de Corts en què es va jutjar un home acusat de maltractaments continuats en l’àmbit domèstic i amenaces contra la vida a la seva exparella, amb qui té una filla en comú. Els fets, que haurien passat entre el 2008 i el 2013, van ser negats per l’acusat, però la fiscalia va presentar una gravació d’una conversa telefònica enregistrada per l’exparella en la qual el processat admetia haver-la agredit, li demanava perdó i assenyalava que si la havia maltractat en part havia estat per culpa d’ella. La fiscalia