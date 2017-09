Els dos dirigents han acudit a la Batllia aquest matí i han donat explicacions durant una mitja hora

Martí i Saboya declaren pel cas dels WhatsApp Toni Martí en el moment d'arribar a la Batllia acompanyat de l'advocat Manuel Pujadas Xavier Pujol

Actualitzada 13/09/2017 a les 12:09

El cap de Govern, Toni Martí, i el ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, han declarat avui davant la batlle Canòlic Mingorance per l'afer dels WhatsApp que van rebre l'any passat de la dona d'Higini Cierco, Carmen Martínez.



Martí ha arribat a l'edifici de les columnes cap a un quart de deu del matí i ha prestat declaració durant una mitja hora. De la seva banda, Saboya, ha arribat una hora més tard i ha donat explicacions davant la batlle durant uns 30 minuts, també. Les dels dos dirigents polítics són les darreres declaracions prèvies a la instrucció del cas que s'han dut a terme, després que la dona de Cierco declarés fa un parell de setmanes.



Els fets es remunten al maig del 2016, quan el cap de Govern rep els primers missatges de Carmen Martínez. L'esposa d'un dels màxims accionistes de BPA va enviar missatges en cinc dies diferents dels que no es desprenia cap amenaça directa. Però un WhatsApp rebut per Saboya el 24 d'agost és el que va portar l'executiu a denunciar la siutaicó. "Ets un mentirós... Però estàs en la LLISTA" va ser el missatge que es va considerar amenaçador. Finalment, el dia 2 de febrer es va fer una oredenança penal i la batlle Mingorance va proposar una pena de dos mesos d'arrest nocturn condicional i un euro de responsabilitat civil. Com que l'acusada no va acceptar la pena, la causa va tornar al procés d'instrucció.