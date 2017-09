Espanya mana a Andorra?

Una vintena de militars, guàrdies civils i policies espanyols es queixen a l’ONU per un problema en les pensions i diuen que Espanya gestiona Andorra.

na vintena de membres retirats dels cossos de seguretat espanyols han presentat a l’ONU un escrit en què denuncien l’article set de la Declaració dels Drets Humans per un suposat tracte discriminatori del govern espanyol. La reclamació prové del que consideren un tracte discriminatori en les jubilacions respecte a companys militars, guàrdies civils i policies nacionals que han estat víctimes de danys per atemptats terroristes. Els afectats, uns 300 a Espanya, també han patit lesions, però no relacionades amb actes ter­roristes, i cobren la pensió normal d’una jubilació anticipada, mentre que els afectats per terrorisme cobren dues vegades més. Se