El Tribunal de Corts havia considerat la demanda “infundada i temerària”

Samarra va presentar a final de la setmana passada el recurs per intentar que la querella contra Jordi Cinca tiri endavant i que es revoqui la decisió del ple del Tribunal de Corts d’arxivar-la l’agost passat. La condició d’aforat de Cinca com a ministre va fer que el cas el portés el ple de Corts en primera instància. Els magistrats van ser molt durs amb Samarra tot qualificant la querella com a “temerària” i “absolutament infundada”. La sentència fins i tot imposava a l’expresident d’Orfund el pagament de les despeses processals causades, inclosos els honoraris de l’advocat de Jordi Cinca.