Vicenç Mateu confirma que el president del Consell Superior repetirà en un ens que canvia la majoria de cares

Enric Casadevall renovarà mandat com a president del Consell Superior de la Justícia (CSJ). El síndic general, Vicenç Mateu, que és qui l’ha de nomenar, va confirmar-ho ahir. Mateu va detallar que la renovació del CSJ es durà a terme “els primers dies d’octubre” i que “serà un consell de molta renovació” en el qual Casadevall és “qui pot assegurar que hi hagi continuïtat”, perquè la majoria dels membres actuals, o bé no poden continuar o han expressat la voluntat de no fer-ho.

Casadevall, per la seva banda, va mostrar-se disposat a seguir com a president, malgrat que va recordar que