El SAAS tindrà un protocol per decidir si s’ha de tractar el malalt a l’estranger i anirà a centres que tinguin conveni

El metge de família, que serà la pedra angular en què girarà la reforma sanitària, no podrà derivar directament un pacient a un especialista de l’estranger. El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) posarà en marxa un protocol perquè siguin els especialistes que treballen al sistema sanitari andorrà els que decideixin que un pacient ha de ser tractat fora d’Andorra. Aquests especialistes forans només podran ser metges que treballin en centres on el SAAS tingui convenis de col·laboració. Així ho va avançar en declaracions al Diari el director general del SAAS, Josep Maria Piqué, que hi va afegir que d’aquesta manera