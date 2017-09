L'entrada de vehicles a l'agost puja un 11,8% respecte l'any passat

El passat mes d’agost van entrar a Andorra un total de 506.786 vehicles, segons les dades recollides per l’àrea de Mobilitat. Es tracta d’un increment de l’11,8% respecte el mateix mes de l’any passat. Una xifra que confirma que l’estiu no només ha estat positiu quant a l’ocupació hotelera, sinó també l’entrada de vehicles al Principat, ja que el juliol es va tancar amb un augment del 8,7% respecte del mateix mes de l’any passat. Dels 506.786 vehicles, 320.161 van entrar per la frontera del riu Runer, el que representa un 14,7% més dels que ho van fer l’agost del