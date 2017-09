FEDA estudia com adaptar la xarxa pública perquè els visitants trobin punts lliures i els puguin reservar abans d’arribar a Andorra

Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) manté la seva aposta i compromís per al desenvolupament i implementació del vehicle elèctric al Principat. El proper pas o, tal com va assenyalar en declaracions al Diari el director de la parapública Albert Moles, el proper “repte” de FEDA per ajudar que l’elèctric sigui una alternativa real als vehicles propulsats per combustibles fòssils, ja sigui gasolina o gasoil, passa per obrir la xarxa de carregadors als automòbils dels turistes per oferir “un servei als visitants realment eficaç i sostenible”.

Moles va indicar que FEDA acabarà l’exercici 2017 amb una vintena de carregadors públics de vehicles elèctrics