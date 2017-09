Mestres del pernil

La comunitat extremenya va festejar el dia de Guadalupe amb activitats prou concorregudes, malgrat el clima. El taller de Xavier Casas va descobrir alguns secrets del porc ibèric.

Ensenyar l’art de lliscar el ganivet per tallar bé el pernil ibèric va ser ahir el propòsit d’una de les diverses activitats destacades del Dia d’Extremadura. Aquesta va ser, a més, la primera vegada que la comunitat extremenya celebrava la seva festa regional al Principat. Ana Cerezo, presidenta de l’associació Casa d’Extremadura, va valorar positivament l’acollida de tota la jornada, malgrat que el temps no va acompanyar i l’assistència ho va patir.

“Al final, hi ha hagut força gent tot el dia, sobretot a l’aperitiu, amb ball del migdia o al dinar amb migas que ha repartit sis quilos d’aquesta menja”,