Rebuda càlida al president Marcelo Rebelo de Sousa

Actualitzada 07/09/2017 a les 20:21



El president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha estat rebut per part de les màximes autoritats del país aquest dijous a la tarda a la plaça del Consell General. Després de les salutacions protocol·làries de Rebelo de Sousa amb el cap de Govern, Toni Martí, el síndic general, Vicenç Mateu, la subsíndica general, Mònica Bonell, i la resta d’autoritats, el protagonisme ha passat al cor dels Petits Cantors, que ha interpretat l’himne nacional portuguès i l’andorrà.



Posteriorment, el president portuguès, el síndic i la subsíndica general s’han dirigit al despatx del síndic, on han mantingut una trobada protocol·lària, en la qual s’han intercanviat obsequis i Rebelo ha signat al llibre d’or. La visita a la Casa de la Vall ha seguit a la sala dels Passos Perduts, l’antiga cuina i la sala del Consell. En acabar la visita, el president de la República portuguesa s’ha fet una fotografia a les escales de la Casa de la Vall amb tots els consellers generals.



A continuació, acompanyat del cap de Govern, Marcelo Rebelo de Sousa s’ha dirigit a peu cap a l’edifici administratiu del Govern pel carrer doctor Vilanova. Al llarg del camí, el president portuguès ha mostrat la seva proximitat amb els residents portuguesos, saludant i fotografiant-se amb tot aquell que se li apropava. Mentre caminaven, Martí i Rebelo han mantingut una llarga conversa envoltats dels centenars de portuguesos que han acudit a saludar el seu president.



La següent parada de Rebelo ha estat al despatx del cap de Govern, on s’ha celebrat la trobada institucional amb el mateix Toni Martí, la ministra d’Afers Exterior, Maria Ubach, i l’ambaixador d’Andorra a Portugal, Jaume Serra.



A la roda de premsa posterior a la trobada, Rebelo i Martí han confirmat els llaços entre ambdós països i s'han proposat treballar sobre els temes que més preocupen a les comunitats migrades. Han confirmat que revisaran els actuals convenis en vigor sobre la Seguretat Social i sobre Educació. El primer data de 1987 i cal "modernitzar-lo", ha reconegut Martí, per millorar les ganarties socials i sanitàries. El segon s'examinarà per seguir potenciant la llengua portuguesa, sobretot a les aules andorranes. D'altra banda, els dos polítics han garantit que a partir de l'1 de gener, quan s'apliqui el CDI, desapareixerà la retenció del 10% que s'aplica a les pensions andorranes que cobren els portuguesos. Finalment, Rebelo de Sousa s'ha mostrat favorable a treure Andorra de la llista de paradisos amb una fiscalitat baixa. A més, Rebelo ha donat suport explícit a la candidatura d'Andorra com a seu de la cimera iberoamericana del 2020.