Actualitzada 06/09/2017 a les 06:37

La sortida d’Andorra per la frontera del riu Runer es va complicar ahir a la tarda. Durant gairebé quatre hores hi va haver trànsit dens a la CG-1 a Sant Julià de Lòria en direcció la frontera. Les retencions de vehicles van arribar a ser de dos quilòmetres. També a la tarda hi va haver trànsit dens a la Massana per accedir a aquesta població, va informar l’àrea de Mobilitat.