Regulació de les àrees per a autocaravanes

La nova llei fixa dues categories, una de les quals permetrà estades de més de dos dies

Ja hi ha àrees perquè aparquin autocaravanes i, fins i tot, pàrquings comunals com el dels Veedors, a Escaldes, disposen d’una zona específica per a l’acollida dels vehicles i els seus ocupants amb serveis d’aigua, electricitat i de buidatge de les aigües residuals. El Govern, a través de la nova Llei d’allotjaments, ho ha volgut regular malgrat que el detall de les condicions s’establirà via reglament. El cap d’àrea de Turisme, Sergi Nadal, assenyala que “recollim quelcom que ja és una realitat” i ho fan diferenciant entre dues categories: àrees d’acollida i àrees d’estada. Les primeres permeten estar fins a