L’institut oncològic podria començar a visitar pacients el segon trimestre del 2018 però el tractament amb radiologia trigaria un any i mig

L’institut oncològic Baselga estaria preparat per atendre els primers pacients de càncer al país la primavera vinent, tal com va confirmar el director general, Sergi Mira, si es tanca l’acord amb el Govern. “Crear el servei d’oncologia és senzill, ja que les ins­tal·lacions que es necessiten no son complexes, de manera que si es produeix [l’acord] podríem començar a tractar els pacients durant el primer semestre del 2018.” Aquesta opció es limita al diagnòstic i seguiment de la malaltia, no al tractament, perquè “disposar d’un servei de radiologia demana més temps. Aproximadament un any i mig”. L’acord entre el Govern