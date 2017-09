La justícia francesa obre una investigació pel tiroteig a quatre agents rurals a la frontera

Actualitzada 03/09/2017 a les 06:51

Redacció Andorra la Vella

La justícia francesa ha obert una investigació per intentar descobrir els autors del tiroteig contra quatre agents de l’Oficina Nacional Francesa de la Caça i de la Fauna Salvatge (ONCFS) el 25 d’agost passat a la comuna d’Auzat, prop de la frontera amb Andorra. L’atac el van dur a terme una trentena de persones i la investigació judicial s’ha obert per un presumpte delicte de violència amb ús d’armes. Els atacants van realitzar una cinquantena de trets cap a la zona on es trobaven els quatre agents rurals que s’hi van desplaçar per tal de peritar els danys causats pels ossos. Cap no va resultar ferit.

Agents de la gendarmeria estan realitzant la investigació d’uns trets que es van fer per “intimidar” els rurals. Van ser una trentena de persones “agressives” que van proferir “amenaces” contra els agents en “un clima d’hostilitat”, segons les autoritats.