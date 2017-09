Ocupació per sota de l'esperada el darrer cap de setmana d'estiu

La Unió Hotelera qualifica de “molt fluixes” les reserves, que seran d’un 57% de mitjana al Principat

L’ocupació del darrer cap de setmana d’estiu estarà per sota de les expectatives de la Unió Hotelera (UHA). Les reserves són de mitjana a tot el país d’un 57% i hi ha parròquies, com és el cas de la de Sant Julià de Lòria, que supe-ren només per un punt el 20%. Són, de nou, les parròquies centrals les que assoleixen la millor ocupació i per a aquest cap de setmana tenen reservades un 60% de les ocupacions. A Encamp l’ocupació és del 40% i a Ordino arriba fins al 50%.

“Des del darrer cap de setmana d’agost hem notat que