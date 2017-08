Martí vol fer un debat d'orientació política "especialment significatiu" la setmana de l'11 de setembre

Actualitzada 30/08/2017 a les 19:44

El debat d’orientació política tindrà lloc la setmana de l’11 al 15 de setembre. Aquesta és, almenys, la voluntat del cap de Govern, Toni Martí, que ha fet arribar una carta al síndic general perquè en la pròxim junta de presidents es pugui analitzar aquesta petició i es determini en quina data s’ha de fer aquest debat. A més a més, ha contactat amb els presidents dels diferents grups parlamentaris. El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha remarcat que el cap de Govern els havia transmès aquesta intenció durant el consell de ministres i també ha manifestat que serà un debat "especialment significatiu", ja que servirà per anunciar projectes per a la recta final de la legislatura.



Cinca ha justificat la data escollida per Martí per dur a terme aquest debat d’orientació política en el fet que es preveu un període de sessions parlamentàries intens, amb moltes qüestions “damunt la taula” i en el qual s’han de debatre qüestions importants com les competències i transferències o el pressupost. A més, a finals del mes de setembre Martí ha d’intervenir a l’assemblea general de les Nacions Unides i, per aquest motiu, segons Cinca, es planteja aquestes dates per al debat.



El ministre portaveu ha destacat que queda per endavant un any i mig de legislatura, un termini en el qual des del Govern es planteja una feina molt intensa, ja que es considera que el temps amb què es compta “dona per fer moltes coses” i precisament aquesta voluntat de plasmar projectes és el que Martí vol transmetre en el debat d’orientació política.