Els bombers rescaten dues persones al circ dels Pessons

Els bombers van haver de rescatar ahir dos excursionistes que feien una ruta a la zona de l’estany i el circ dels Pessons, a la parròquia d’Encamp. El cos va rebre l’avís dels afectats a les 17.20 hores i per anar-los a buscar va destinar una dotació del grup de rescats de muntanya (GRM) formada per dos membres, segons van informar des del cos.

La parella que els va alertar estava duent a terme una de les rutes de l’Estany i el circ dels Pessons, i segons fonts dels bombers, no sabien com sortir-ne i van decidir avisar el cos. Quan