L'ex-president uruguaià defensa el seu germanastre

L’expresident de la República d’Uruguai, Julio María Sanguinetti, va dir que el seu germanastre, Andrés Betingo Sanguinetti, no té cap responsabilitat sobre la suposada xarxa que BPA hauria organitzat per a la constructora brasilera Odebrecht, on es van pagar milions de dòlars a funcionaris i polítics d’una desena de països sud-americans per aconseguir contractes de grans infraestructures. “És una injustíca que el citin de manera impulsiva; no va cometre cap il·legalitat. És una persona seriosa i decent”, va assegurar l’ex-president uruguaià durant deu anys (1985-1990 i 1995-2000). Julio María Sanguinetti va afegir que el seu germà era “un funcionari d’un