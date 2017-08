El conductor, resident de 31 anys, hauria patit forts traumatismes després d’impactar contra la tanca metàl·lica i un senyal de trànsit

El Pas de la Casa es va despertar ahir consternat per la mort d’un home resident de 31 anys i veí de la localitat a causa d’un accident de moto que va tenir lloc pels volts de les quatre de la matinada de dijous a divendres quan, per motius que encara es desconeixen, el motorista es va accidentar i no s’hi va veure implicat cap més vehicle.

L’home, que conduïda una Honda CB 600 amb matrícula andorrana, va patir el sinistre al quilòmetre 30 de la carretera General 2, a l’encreuament de la via amb la carretera de la Solana, al