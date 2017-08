El Centre Cultural Islàmic serà avui a la manifestació que es fa a Barcelona

L’entitat musulmana vol posar en evidència que la violència no és compatible amb la fe

Membres del Centre Cultural Islàmic d’Andorra seran avui, a les 6 de la tarda, a la manifestació que hi haurà a Barcelona per rebutjar els atemptats terroristes. Ho ha confirmat el president de l’entitat, Rachid Cherkaoui. Sota el lema "No tinc por" i una única pancarta al capdavant, la protesta de Barcelona que encapçalaran els serveis d’emergència i els ciutadans i que preveu aplegar centenars de persones, sortirà de Jardinets de Gràcia i baixarà passeig de Gràcia fins a plaça Catalunya.

L’associació que aplega membres de la comunitat musulmana del Principat vol ser-hi per mostrar el seu rebuig contundent als terroristes,