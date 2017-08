Ubach reitera que el procés és un afer de Catalunya i Espanya

La ministra d’Exteriors incideix que és un tema intern i Andorra prefereix no interferir-hi

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha reiterat que el procés català és un “afer intern” entre Espanya i Catalunya i que Andorra no hi vol “interferir”. Ubach, en declaracions a ElNacional.cat va recordar que Andor­ra sempre ha mantingut el mateix posicionament respecte a aquest tema i que no canviarà. Va afegir que l’únic que es pot fer és “desitjar la millor solució per a les dues parts”.

La ministra va negar que aquest punt de vista respecte a no immiscir-se estigui relacionat amb les negociacions de l’acord d’associació amb la Unió Europea. Ubach va indicar que el que sí que