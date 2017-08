Cinca afirma que l’executiu analitzarà la problemàtica per si es poden prendre mesures, però avisa que “la solució no està en mans d’Andorra”

El Govern analitzarà la problemàtica dels milers de pisos dels no residents que han quedat sense regularitzar amb l’entrada en vigor de l’intercanvi automàtic d’informació. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va assegurar que les pròximes setmanes s’estudiarà la casuística per decidir quines mesures emprendre, tot i que va deixar clar que no és un tema fàcil perquè “la solució no està en mans d’Andorra”. “No és una problemàtica d’incompliment de l’administració andorrana, i per tant és difícil que hi puguem tenir incidència”, va dir, però va manifestar que “cal que ho analitzem”, sobretot “si es confirma que té una dimensió