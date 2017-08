El sector es queixa perquè aquests habitatges han sortit del mercat de lloguer i de venda perquè no s’han regularitzatSLes

Els immobiliaris han fet saber al Govern, segons diferents fonts del sector, que s’ha de buscar una solució per als habitatges dels no residents que han quedat sense regularitzar un cop ha entrat en funcionament l’intercanvi automàtic de dades fiscals. Els propietaris estrangers, especialment espanyols, que no es van acollir a les amnisties fiscals i que no han regularitzat amb posterioritat s’han quedat, segons explica un dels immobiliaris, en uns llimbs sense possibilitats de moure’s cap enlloc. El sector calcula que hi ha uns quatre mil habitatges afectats, el que suposa (amb una mitjana de 2,5 persones per pis) una