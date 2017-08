El cap de Govern impulsarà la formació d’un pacte d’Estat per dotar el cos de més efectius durant aquest mandat i els pròxims

El cap de Govern, Toni Martí, vol dotar el cos de policia de més efectius humans i vol impulsar la creació d’una unitat especialitzada en terrorisme per mantenir la seguretat com un dels principals actius del país. És per això que plantejarà la formació d’un pacte d’Estat a totes les forces parlamentàries per tal de planificar el reforç policial més enllà d’aquest mandat i independentment de les despeses que això suposi. El líder de l’executiu va dir que no es tracta d’avançar cap a “un Estat policial”, però va assegurar que manquen mitjans a la policia “per fer la feina

