Diverses autoritats es concentren davant l'ambaixada espanyola per condemnar els atacs

Minut de silenci pels atemptats de Barcelona i Cambrils Un moment de la concentració que s'ha fet aquest migdia a l'ambaixada espanyola. Fernando Galindo

Actualitzada 18/08/2017 a les 12:57

Diverses autoritats encapçalades per l'ambaixador espanyol, Manuel Montobbio, i els mnistres Eva Descarrega i Carles Álvarez Marfany, s'han concentrat a les 12 del migdia davant l'ambaixada per tal de condemanar els atemptats terroristes que van viure ahir Barcelona i Cambrils.



Malgrat que la convocatòria es feia per dur a terme un minut de silenci, el cert és que la concentració s'ha allargat durant més de 10 minuts. Entre els assistents, també hi havia el raonador del ciutadà, Josep Rodríguez, la cònsol major d'Andorr la Vella, Conxita Marsol i alguns consellers generals. Turistes que passejaven per la zona també s'han sumat a la concentració.



Montobbio ha fet un petit parlament per condemnar els atacs i declaracions a la premsa va recordar, com a barceloní d'orígen, la seva infància a la Rambla. L'ambaixador també ha detallat que s'està treballant amb les autoritats andorranes per facilitar-los totes la informació necessària.