Vaga d'escombriaires a l'Alt Urgell del 25 al 30 d'agost

Cinthyia Sans La Seu dUrgell

Els municipis del nord de la comarca de l’Alt Urgell viuran una vaga d’escombriaires del 25 al 30 d’agost, data que coincideix amb la festa major de la Seu d’Urgell. La vaga es durà a terme després que la reunió que van mantenir ahir a Lleida els representants sindicals dels treballadors i els responsables de l’empresa Urbaser, que s’ocupa de la gestió i el servei de recollida de residus, acabés sense acord. Fonts de CCOO de Lleida van explicar que l’empresa concessionària no va presentar “cap proposta concreta” que resolgui la demanda dels empleats, que exigeixen millores salarials d’acord amb l’increment de l’IPC –que tenen congelat des del 2016–, durant un mínim de dos anys. “La vaga continua en peu fins que no tinguem per escrit la pujada de l’IPC”, van manifestar. La darrera convocatòria de vaga, el juliol del 2009, es va acabar desconvocant la nit abans de l’inici de la mobilització.