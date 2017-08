El Govern amplia 12 setmanes el termini d'obres a la CG2 del pont de Mereig a Canillo

El Govern ha fet pública l’ampliació de termini, per un període de 12 setmanes més, de l’obra d’eixample i rectificació de la carretera CG2 en el tram que va del pont de Mereig fins a Canillo, del PK 9+185 al PK 9+435, dins de la parròquia canillenca. Les obres van licitar-se el 16 de desembre del 2015 a l’empresa Progec, SA, per un període de 16 mesos, en el marc de diverses actuacions d’eixample viari que el Govern ha efectuat els últims anys al país per millorar la capacitat i seguretat de la xarxa viària.

El cost de les obres van