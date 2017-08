El president de l’AGIA manifesta que si no es pot satisfer la demanda “més endavant podríem trobar-nos moments d’inflació”

No és el cas ara mateix, precisa el president del Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris (AGIA), Jordi Galobardas, però sí que avisa que si l’administració no mou fitxa per flexibilitzar la Llei del sòl hi pot haver mancança d’oferta d’habitatges en un futur i, en conseqüència, una alça dels preus. “Si no podem satisfer la demanda que tenim incipient en un altre moment, més endavant, podríem trobar-nos situacions d’inflació perquè precisament no es pot satisfer aquesta demanda”, va assenyalar Galobardas. L’AGIA es va sumar a la petició, articulada a través de la Confederació Empresarial (CEA), de constructors, promotors i propietaris