El risc d'incendi baixa fins al nivell baix i el termòmetre es manté estable

El sistema d’avaluació del risc d’incendi forestal a Andorra (Sarif) mostrava com totes les estacions marcaven que el risc d’incendi al Principat és baix, just una setmana després que el risc fos tan elevat que va fer que Protecció Civil i totes les corporacions prohibissin encendre focs en berenadors i barbacoes. Dimecres passat, Protecció Civil va aixecar la prohibició però els comuns segueixen en espera. Les baixes temperatures que hi ha hagut aquests dies ha permès recuperar humitat a les zones més boscoses i, segons el portal meteo.ad, la previsió per als pròxims dies és que seguirà lluint el sol