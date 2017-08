El CSJ renova Enric Anglada com a magistrat de Corts

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) va decidir en la sessió celebrada el 27 de juliol passat renovar com a magistrat del Tribunal de Corts Enric Anglada, segons va publicar ahir el Butlletí del Principat d’Andor­ra (BOPA). Anglada, nascut a Catalunya i amb una amplíssima experiència en el camp de la justícia, va ser nomenat per primer cop com a magistrat del Tribunal de Corts l’any 1995. En la mateixa sessió del Consell Superior de la Justícia celebrada la setmana passada, l’organisme va decidir nomenar Stéphanie García per ocupar el càrrec de batlle, segons s’assenyala al BOPA.