L'ultra finlandès denuncia pressions de les autoritats del seu país a Andorra

Janitskin assegura que la seva detenció es va planificar perquè entrés a presó a l’agost

L’ultranacionalista finlandès empresonat des de divendres passat i en procés de ser extradit al seu país, on es reclama per ser jutjat per 46 delictes diferents, ha enviat una carta als editors del portal de notícies on treballa en què denuncia que les autoritats andor­ranes van procedir a la detenció i van acceptar el trasllat al seu país pressionats pel govern i les autoritats finlandeses. A la carta, que va escriure dilluns i va ser publicada ahir al portal MV-lethi, el periodista indica que dilluns va tornar a ser traslladat de l’hospital de Meritxell a la presó de la Comella