Els bombers actuen a Encamp per una esllavissada a la carretera general

Actualitzada 08/08/2017 a les 06:46

La dotació dels bombers de Canillo va haver d’actuar ahir pels volts de les onze del matí a la CG-2 a l’altura de la deixalleria d’Encamp per una esllavissada de rocs i terra. Els bombers van estar treballant prop d’una hora i mitja fins que van retirar les pedres del tram de la via. També van participar a l’operatiu agents de circulació d’Encamp. Un tram de la carretera va quedar inhabilitat per al trànsit rodat en espera que aquest matí els geòlegs del COEX examinin l’estat de la muntanya.