El risc d'incendi segueix sent entre alt i extrem a tot el país

Actualitzada 06/08/2017 a les 07:08

Sònia Bagudanch Andorra la Vella

El risc d’incendi continua sent entre alt i extrem. Les estacions meteorològiques del Principat seguien marcant ahir que el perill era alt, molt alt i extrem a totes les parròquies. Concretament, el risc és extrem al Roc de Sant Pere, a la Comella i a Aixàs; molt alt a l’estació central del país, i alt al Bony de les Neres, a Sorteny, a Ransol i a Envalira.

Paral·lelament, els berenadors i barbacoes segueixen precintats i es manté la prohibició de fer foc ateses les elevades temperatures. No obstant això, la situació es podria moderar gràcies a les precipitacions que van caure de manera molt puntual amb alguns xàfecs localitzats i que està previst que caiguin avui amb més intensitat. Segons el Servei Meteorològic, per avui s’esperen possibles xàfecs o pluges de matinada, tot i que durant el matí pararan. A la tarda, es preveuen alguns xàfecs febles que s’allargaran fins al vespre i principi de la nit, quan el cel ja s’aclarirà. Per altra banda, tot i que les temperatures seguiran altes, les màximes baixaran lleugerament.