Detingut un ultra finlandès al país reclamat per la justícia

Va ser arrestat divendres al domicili on residia i està pendent d’extradició

La policia va detenir divendres un ultra finlandès que vivia al Principat contra el qual pesava una ordre d’arrest internacional per crear una pàgina web de notícies falses de caràcter xenòfob. Així ho va confirmar l’oficina nacional d’investigació de Finlàndia, que va explicar que ara el ministeri de Justícia finès s’ocuparà, a través de la Interpol, de l’extradició d’IIja Janitskin, un home amb un llarg historial per delictes d’odi. La petició de les autoritats finlandeses contra Janitskin va acabar donant resultats divendres al matí, quan es va arrestar l’home en una operació coordinada per l’organització internacional de policia.

Ahir mateix el