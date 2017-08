L’exministra és la candidata del Copríncep episcopal; el psiquiatre, del francès, i l’advocada aspira a ser l’elegida de batlles i magistrats

Els membres del Consell Superior de la Justícia (CSJ) arriben després de sis anys al final del mandat a la tardor. No tots: quatre dels cinc. La jurista Carme Tor­res va ser nomenada per Govern i va jurar per sis anys a mitjan mes passat en substitució de Jaume Sansa, mort mesos abans. Dels quatre restants, ni Jordi Visent, nomenat pel Copríncep episcopal, ni Josep Maria Cairat, elegit pels membres del cos judicial, poden repetir. La Constitució estableix a l’article 89 que “no poden ésser reelegits més d’una vegada consecutiva”. I Visent i Cairat ho van ser el 2011. Per