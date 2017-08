Martí es compromet a fer més reunions sectorials per la UE

Ho considera la fórmula per tractar particularitats de forma més concreta

El cap de Govern, Toni Martí, va anunciar ahir que potenciarà les reunions sectorials per tractar particularitats de forma més concreta en el marc de les negociacions per un acord d’associació amb la Unió Europea (UE), després que la setmana passada es va reunir, conjuntament amb els ministres Gilbert Saboya i Maria Ubach, amb representants de la Confederació Empresarial (CEA), de l’Empresa Familiar (EFA) i de la Cambra de Comerç. Martí els va convocar després que les associacions patronals remetessin al cap de l’executiu una carta on mostraven el seu malestar per la seva manca de participació en les reunions