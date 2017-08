Els vint-i-set participants al Campus de llengua catalana que organitza el Govern i l’Institut Ramon Llull, i que són tots universitaris d’altres llocs del món, combinen les classes i les activitats a Canillo amb cites culturals per conèixer el país i la seva gent.

Amb ganes de millorar el seu català però sobretot de conèixer els territoris on es parla aquesta llengua i els seus nadius. Els vint-i-set nois i noies que participen en el Campus de llengua catalana d’enguany, fruit de la col·laboració entre el Govern i l’Institut Ramon Llull, s’allotgen aquesta setmana a Canillo i hi fan les classes de català i activitats, però els seus responsables i professors aprofiten per ensenyar-los moltes més coses del país. Els joves venen de països diversos, com ara Cuba, la Xina, Polònia, el Brasil, la República Txeca, Rússia, el Canadà o Itàlia, i ahir van