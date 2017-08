El Govern assumeix la gestió del servei d'atenció domiciliària atenent 201 persones i 43 en valoració

El Govern i els set comuns han signat els convenis a través dels quals l'executiu passa a assumir la gestió del servei d'atenció domiciliària.

Actualitzada 03/08/2017 a les 19:56

El Govern ha assumit ja plenament el servei d’atenció domiciliària que fins ara prestaven els comuns i el SAAS. El volum de persones que ara com ara s’atén a través d’aquest servei és de 201 persones. D’aquest total, 184 eren usuaris dels quals fins ara es feia càrrec els comuns i el SAAS i altres 17 són casos nous. A més, hi ha 43 persones més que estan a l’espera de la valoració per determinar el servei que han de rebre.



El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha facilitat aquestes dades en l’acte de signatura dels convenis entre el Govern i els set comuns per a la cessió de la gestió d’aquest servei. Tal com ha recordat Espot, el fet que el Govern presti aquest servei de manera centralitzada servirà per aconseguir un seguit d’objectius entre els quals mantenir i potenciar l’autonomia de les persones grans aconseguint que puguin estar al seu domicili el màxim de temps possible; que hi hagi una major “equitat en l’accés i en la provisió del servei” amb l’homologació, per exemple, del preu que ha de satisfer l’usuari, de 9 euros l’hora; i optimitzar els recursos. D’aquesta manera, el Govern ha passat a integrar a la seva plantilla les 32 persones que fins ara treballaven per al SAAS o per a les diferents corporacions comunals i, en tant sols un mes, "amb els mateixos recursos ja s'estan presentant 41 hores setmanals més" d'atenció respecte a les que es donaven fins ara, segons ha subratllat Espot.



El titular d’Afers Socials ha manifestat que ara el gran repte és "ser capaços" d’atendre un 3,5% de la població major de 65 anys a través d’aquest servei i, per tant, que només els casos més greus hagin d’ingressar en centres especialitzats. Ha recordat que actualment aquesta cobertura es troba en un 1,9% d’aquesta franja d’edat. Un altre repte és incrementar les hores que es dediquen a aquestes persones, que actualment es troba en 1,06 setmanals per usuari i fer que arribi a 1,5 hores amb un màxim de cinc setmanals. En l’ampliació d’aquesta cobertura als caps de setmana i nits s’avaluarà que es pugui externalitzar una part del servei i també que, de cara a l’any que ve, hi pugui haver noves incorporacions a la plantilla. Aquesta ampliació d'efectius es farà, ha afegit, en funció de la demanda, tot i que ha recordat que ara com ara “no hi ha llista d’espera”.



En nom dels comuns, el cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, ha destacat que la preocupació de les corporacions era que aquest servei es prestés amb els mateixos criteris que s'havia donat fins al moment que "el traspàs s'ha fet amb aquestes bases". Aquest ha estat un dels arguments presents en les negociacions entre el Govern i els comuns, per trobar un document en què “tots” se sentissin “còmodes”, així com el fet que el cost del servei vagi a càrrec aquest any dels comuns ja que, tal com ha recordat Espot, ja ho tenien previst per, de cara a l’any que ve, passar a ser un cost integrat al pressupost general de l’Estat.