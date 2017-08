Ordino acollirà les cinquenes Jornades tècniques de neu i allaus

Actualitzada 02/08/2017 a les 06:53

Ordino acollirà, el 9, 10 i 11 d’octubre, les cinquenes Jornades tècniques de neu i allaus. Aquesta edició, organitzada pel Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya (Cenma), l’Observatori de la Sostenibilitat d’Andorra, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el Servei Meteorològic de Catalunya i el Consell General d’Aran, porta per nom Pyrenean Symposium on Snow and Avalanches. L’esdeveniment pretén ser un punt de trobada d’aquelles persones que, tant particularment com professionalment, estan interessades en el món de la neu i de les allaus. Les jornades d’enguany s’estructuraran en cinc blocs temàtics diferents: meteorologia de muntanya; neu, clima i recursos hídrics; predicció d’allaus; dinàmica d’allaus, cartografia i proteccions; i accidents, seguretat en munta­nya i divulgació. La inscripció a les jornades, que té un preu bàsic de 45 euros, es pot fer a través de www.snowandavalanches.ad.