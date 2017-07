27 estudiants internacionals aixequen el teló del setzè Campus universitari de català

Actualitzada 01/08/2017 a les 06:46

Agències Andorra la Vella

Un total de 27 estudiants internacionals van prendre part ahir a la inauguració de la setzena edició del Campus universitari de llengua catalana. Els alumnes s’apleguen a Canillo durant una setmana per aprendre català i conèixer la realitat del Principat. Enguany és l’últim que el certamen té lloc a Canillo, ja que pertoquen dos anys per parròquia. En l’acte de salutació va prendre part el cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, que va destacar que el campus és una “bona mostra de bona entesa entre el comú de Canillo i el Govern d’Andorra”.

El director del campus, Joan Ramon Marina, va explicar que l’experiència de la setmana andor­rana és intentar que el campus vagi florint en positiu i que universitats d’arreu del món coneguin el Principat. Des de la celebració de la primera edició pel campus hi han passat un total de 440 alumnes.