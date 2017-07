La construcció de la plataforma de Soldeu començarà dimarts vinent

Els treballs de construcció de la plataforma de Soldeu començaran dimarts vinent, un cop Medi Ambient hagi donat el vistiplau al projecte, fet que permetrà que dilluns es pugui disposar del permís d’obres. El termini d’exposició pública de l’obra per presentar al·legacions a l’estudi d’impacte ambiental es va acabar ahir, i només la família Viladomat hi ha trobat objeccions que haurà d’avaluar el corresponent departament de Govern. Per la qual cosa, seria contradictori que ara hi trobés factors tan transcendents com per ajornar uns treballs que ja estan al límit per poder complir el temps exigit per enllestir-los: a finals